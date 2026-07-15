القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة ضربات ضد أهداف إيرانية

وذكرت القيادة في بيان مقتضب، أن هذه الضربات تهدف إلى "إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية" التي تُستخدم في مهاجمة حركة الشحن التجاري داخل .ولم تفصح حتى اللحظة عن مزيد من التفاصيل بشأن المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر الناتجة عن هذه العمليات.