روسيا توجه دعوة لرعاياها في دول الخليج

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن "على المواطنين تجنب المناطق التي قد تشكل خطراً، والابتعاد عن المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية"، مشددة على "عدم نشر أي مقاطع مصورة لأنظمة الدفاع الجوي أو آثار الهجمات عبر ، نظراً لما قد يترتب على ذلك من عقوبات إدارية أو جنائية في بعض دول المنطقة".كما أوصت الوزارة رعاياها بـ"اتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على السلامة الشخصية، ومتابعة التنبيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية والبعثات الدبلوماسية الروسية بشكل مستمر".