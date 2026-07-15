ترامب يتوقع اتفاقاً قريباً مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وقال ، خلال مقابلة مع قناة " نيوز"، إن " مستعد لعقد اتفاق"، مضيفاً: "أعتقد أنه مستعد لإبرام صفقة، وسيحدث ذلك قريباً".ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان النزاع سينتهي قبل مغادرته ، قال: "أعتقد ذلك، نعم".