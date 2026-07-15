إصابة 127 شخصاً بتسرب مادة سامة في ميناء أنتويرب البلجيكي



أصيب 127 شخصاً بجروح وحالات اختناق إثر تسرب مادة حمض الهيدروفلوريك من حاوية على متن سفينة شحن في ميناء أنتويرب البلجيكي، أحد أكبر الموانئ التجارية في العالم، بحسب السلطات المحلية.

وقالت السلطات إن فرق الإسعاف نقلت نحو 100 مصاب إلى المستشفى، فيما بقي 28 شخصاً تحت الرعاية الطبية بسبب ظهور أعراض أكثر خطورة، مؤكدة أن التسرب أصبح تحت السيطرة صباح الأربعاء.



وأعلنت إدارة تشكيل خلية أزمة وتعليق حركة الملاحة مؤقتاً قرب موقع الحادث، فيما باشرت فرق متخصصة إجراءات إزالة الحاوية المتضررة ونقلها إلى مكان آمن بعد إغلاقها بإحكام.