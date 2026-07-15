الخزانة الأمريكية تقرر فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في روسيا وإيران

ونقلت وسائل إعلامية عن بيان للخزانة تابعته ، انه "تم فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في وإيران".وأضاف ان "العقوبات تتعلق بمكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب".