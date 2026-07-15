من هي الجهات والشخصيات التي شملتها عقوبات الخزانة الأميركية اليوم؟

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن "العقوبات تستهدف شبكة دولية استخدمت شركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، ومنسقي سفر لإخفاء دور في شراء الأسلحة ونقل المعدات والأفراد عبر دول عدة".وقال الأميركي سكوت بيسنت إن "الرئيس الأميركي كان واضحاً في مطالبة بالتخلي عن برنامجها النووي"، مؤكداً أن "الوزارة ستواصل استهداف شبكات الشراء غير المشروع التي تمول برامج التسلح الإيرانية".وبحسب بيان ، شملت العقوبات الإيراني نمازي، لشركة نيكا جت (Nika Jet) في ، والتي تقدم خدمات مرتبطة بصناعة وتوزيع وصيانة قطع الطائرات والطائرات المسيّرة، واتهمته بالسعي إلى تأمين أسلحة لصالح الحرس الثوري.كما استهدفت العقوبات شركة Vanguard Tactical Supply Limited النيجيرية، التي قالت واشنطن إنها عملت وسيطاً في عمليات شراء الأسلحة، إضافة إلى الإيطالية دنيا المقيمة في ميلانو، والتي تتهمها بالمشاركة في جهود توفير معدات عسكرية لصالح الشبكة.وشملت القائمة أيضاً الروسية ماريا فلاديميروفنا سيلينا، التي وصفتها وزارة الخزانة بأنها مسؤولة قديمة عن عمليات شراء لصالح إيران وتشغل منصب رئيسة القسم المالي في شركة النقل الجوي الروسية Avratek، إضافة إلى الموظف في الشركة فاديم دروجبين، المتهم بتنسيق سفر أعضاء الشبكة وترتيب شحنات مرتبطة بإيران.وأكدت وزارة الخزانة أن "الإجراءات الجديدة تأتي استكمالاً لعقوبات فرضتها في أيار وحزيران الماضيين، واستهدفت شبكات شراء وفرت معدات عسكرية للحرس الثوري الإيراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني، بما في ذلك منظومات دفاع جوي محمولة".وأضافت أن "العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات الضالعة في نشر أسلحة الدمار الشامل وداعميها".وبموجب القرار، تُجمّد جميع الأصول والمصالح المالية العائدة للأفراد والكيانات المدرجين ضمن الولاية القضائية الأميركية، كما يُحظر على الأشخاص والشركات الأميركية إجراء أي تعاملات معهم.وأوضحت وزارة الخزانة أن "المؤسسات المالية الأجنبية التي تُجري معاملات كبيرة مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية، بما في ذلك فرض قيود على تعاملاتها مع النظام المالي الأميركي".وأكدت واشنطن أنها "ستواصل ملاحقة شبكات التمويل والشراء الخارجية التي تتيح لإيران تطوير برامجها العسكرية ونقل الأسلحة"، معتبرة أن "هذه الأنشطة تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي ولأمن الملاحة الدولية، ولا سيما في منطقة ".