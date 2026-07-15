ترامب: أحمد الشرع سيتعامل مع حزب الله

وقال في تصريح لفوكس نيوز، "سيكون جيدا أن تقوم بإعادة انتشار في للتركيز على القضية الكبرى وهي "، مبينا ان "الرئيس السوري احمد الشرع سيتولى التعامل مع وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني".وأضاف ان "الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله"، موضحا انه "سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله وأنا أعلم أنه يرغب في القيام بذلك".