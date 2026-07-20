دوي انفجارات عدة جنوبي إيران

​أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الاثنين، بدوي انفجارات عدة جنوبي .

وقالت ، "دوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد".

الى ذلك، قال التلفزيون الإيراني، "دوي انفجار في مدينة عباس جنوبي البلاد".

بدورها، قالت ، "تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد".

كما قالت الإيرانية، "دوي انفجارات في مدينتي تشابهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد"، مضيفة "دوي 14 انفجارا في مدينتي كنارك وتشابهار جنوب شرقي البلاد خلال الساعات الأخيرة".



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين وطهران، إذ تشن منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد باستهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.