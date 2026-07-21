قائد إيراني: ضربتنا للكويت أسقطت "وهم القوة الأمريكية"

وقال العميد طالب زاده إن هذا الهجوم النوعي، الذي تم بنجاح رغم وجود طبقات دفاعية متعددة ومتطورة، لم يكن مجرد عملية عسكرية فحسب، بل كان " مدوية" تحطمت أمامها أسطورة الحصانة والغطرسة الأمريكية، مما أثبت أن ليس بمنأى عن الضربات الموجعة.وأضاف أن تجارب الحرب العراقية الإيرانية شكلت دروساً مهمة لتطوير قدرات والاستعداد لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.