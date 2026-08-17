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إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في لبنان
دوليات
2026-08-17 | 05:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
71 شوهد
السومرية نيوز
— دوليات
أفادت وسائط إعلام إسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي" يستعد لتصعيد محتمل ولعدة أيام من القتال في
لبنان
، بالتزامن مع مواصلة غاراته وعملياته العسكرية في المناطق الجنوبية.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية استعداد الجيش لمواصلة العمليات بدعوى استهداف البنى التحتية لحزب الله، مشيرة إلى فرض حصار على عدد من عناصر الحزب في مرتفعات "علي الطاهر" وتكثيف الضربات الجوية والغارات على منطقتي صور والنبطية.
وفي المقابل، أدان
الرئيس اللبناني
الغارات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين، واصفاً إياها برسالة تعطيل للجهود والمفاوضات الأمريكية الجارية، فيما أكد
حزب الله
أن الاعتداءات لن تفرض أمراً واقعاً وسيقابلها رد متناسب، داعياً السلطات
اللبنانية
لوقف مسار المفاوضات الجارية.
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