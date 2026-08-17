إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في لبنان

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية استعداد الجيش لمواصلة العمليات بدعوى استهداف البنى التحتية لحزب الله، مشيرة إلى فرض حصار على عدد من عناصر الحزب في مرتفعات "علي الطاهر" وتكثيف الضربات الجوية والغارات على منطقتي صور والنبطية.وفي المقابل، أدان الغارات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين، واصفاً إياها برسالة تعطيل للجهود والمفاوضات الأمريكية الجارية، فيما أكد أن الاعتداءات لن تفرض أمراً واقعاً وسيقابلها رد متناسب، داعياً السلطات لوقف مسار المفاوضات الجارية.