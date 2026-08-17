إيران تكثف رقابتها على الأسواق وتعزز احتياطياتها الاستراتيجية

وذكرت الوكالة أن النائب الأول للرئيس، ، أمر بـ"تكثيف الرقابة على الأسواق"، مؤكدا أن "على الهيئات الرقابية التعامل بجدية مع حالات رفع الأسعار، والبيع بأوزان ناقصة، واحتكار السلع". وأضاف أن المقر المركزي للرقابة على الأسواق سيبدأ بتقديم التوجيهات، على أن ينتقل إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المخالفات.وفي سياق تعزيز الصمود الاقتصادي، أعلن الإيراني عن زيادة سقف الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، مشيرا إلى أن استطاعت، بفضل استكمال هذه الاحتياطيات، الصمود أشهرا طويلة في وجه الأزمات، واستمر إمداد السلع الأساسية رغم القيود المفروضة.وبحسب تقرير للموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، فإن الحرب والعقوبات وتحرير العملة والجفاف والاضطرابات اللوجستية عرّضت الأمن الغذائي الإيراني لأحد أصعب الاختبارات في العقود الأخيرة خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية، وهو اختبار ضغط على الاحتياطيات الاستراتيجية وشبكة التوزيع، بدءا من توريد الماشية والمدخلات الزراعية وصولا إلى التسعير.