سوريا تدين القصف الإسرائيلي على مطار أبو ‏الظهور العسكري

وأضافت أن استمرار هذه الاعتداءات، بالتزامن مع التزام الدولة بضبط النفس والعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يكشف عن محاولات إسرائيلية لتقويض هذه الجهود ودفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.وحملّت الخارجية مسؤولية التصعيد، داعيةً ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.وأكدت دمشق أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية.‏