ترامب ينشر خريطة لمضيق هرمز ويعلنه ارضا جديدة للولايات المتحدة

– دولي

نشر الرئيس الأمريكي ، اليوم الثلاثاء خريطة لمضيق هرمز.

واظهر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي على منصة تروث وتابعته ، خريطة لمضيق هرمز كتب عليه "أرض أميركية جديدة".