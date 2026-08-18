إصابة أحد أفراد طاقم سفينة بضربة مقذوف مجهول في مضيق هرمز



أعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، تلقيها بلاغاً متأخراً بشأن حادث تعرضت له سفينة بضائع سائبة أثناء عبورها .

وتعرضت السفينة لضربة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى أضرار في جانبها الأيمن وإصابة أحد أفراد الطاقم.



وأكدت UKMTO عدم تسجيل أضرار أخرى أو تأثير بيئي جراء الحادث، مشيرة إلى أن السلطات باشرت التحقيق.



ووقع الحادث قبالة خصب في سلطنة عُمان، فيما دعت UKMTO السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.