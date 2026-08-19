إيران تقود ناقلة نفط إماراتية إلى ميناء بندر عباس

وكان من المقرر في البداية أن تتجه الناقلة إلى ميناء جبل علي بالامارات، ولكنها تتجه حاليا إلى عباس جنوب .وكانت أعلنت مساء الاثنين عن توقيف ناقلة نفط في ، بالقرب من لمخالفتها "ترتيبات العبور" الإيرانية.وذكرت أنه "وفقا للترتيبات الإيرانية للعبور الآمن لمضيق هرمز، فإن استخدام المسار الإيراني هو أحد الشروط، كما أن دفع رسوم الخدمات والحصول على إذن من إيران ضرورة يجب على ناقلات النفط الالتزام بها".