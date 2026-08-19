ترامب يعلن تأجيل رسومه الجمركية على كندا 3 أيام

وجاء القرار قبل ساعتين فقط من موعد سريان الرسوم التي كانت ستطال سلعا كندية بقيمة 20 مليار دولار، تشمل النبيذ، الألبان، الإسمنت، الملابس، ومعدات الهوكي.وكتب على منصته "تروث سوشيال" أن التجميد المؤقت يأتي "بناءً على حقيقة أن كندا والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق، رهناً بالانتهاء من الوثائق".كما أشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية إحياء مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل" الذي كان قد أُلغي في عهد إدارة بايدن، وهو ما رحّبت به الأوساط النفطية الكندية، رغم معارضة الجماعات البيئية والسكان الأصليين له تاريخيا.وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التوتر بين أكبر شريكين تجاريين، إذ كانت كندا تسعى لإلغاء أو تخفيض الرسوم على قطاعات الصلب، الألمنيوم، والسيارات، بينما طالبت بإلغاء الرسوم الانتقامية الكندية، وتعديل حصص الألبان، ورفع حظر بيع الخمور الأمريكية في المقاطعات الكندية.وفي الأيام الأخيرة، تركزت المفاوضات حول خفض الرسوم على السيارات الكندية من 25% إلى 15%، لكن الخلاف بقي قائما حول معايير "المحتوى المصنع في " المؤهلة للتخفيض.