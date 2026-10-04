الكويت تسحب الجنسية من 415 شخصا

ونص المرسوم الأول على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، استناداً إلى المادة "21 مكررا أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.وقضى المرسوم الثاني بسحب الجنسية من 286 شخصا، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من 14 شخصا.كما تضمن المرسوم الرابع سحب الجنسية من 25 شخصا، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، بينما نص المرسوم الخامس على سحبها من 41 شخصا، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية.وقضى المرسوم السادس والأخير بسحب الجنسية من 43 شخصا، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية.وتتابع لتحقيق الجنسية التدقيق في الحاصلين على الجنسية في البلاد ورفعها إلى الجهات المعنية لإصدار المراسيم الخاصة بسحب الجنسيات منهم في حال وجود مخالفة تناقض قانون الحصول على الجنسية بحسب الدستور في البلاد.