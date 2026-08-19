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الناتو يعلن استعداده للرد على أي تهديد إيراني
دوليات
2026-08-19 | 06:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
163 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أكد مسؤول في حلف "الناتو" أن الحلف مستعد للرد على أي تهديد محتمل، في ظل تقارير تحدثت عن إمكانية شن
إيران
هجمات تستهدف مواقع أمريكية في أوروبا.
وأشار إلى أن الحلف سيتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن الدول الأعضاء، في إطار التزامه الجماعي بحماية أمن واستقرار المنطقة الأوروبية.
وشدد المسؤول على أن موقف
الناتو
من الردع والدفاع يظل قويا وفعالا، مؤكدا أن الحلف يتابع عن كثب التطورات الأمنية في المنطقة، وأنه على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين
إيران
والولايات المتحدة على عدة جبهات، مما يثير مخاوف من امتداد رقعة الصراع.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول أن نظام الدفاع الجوي
الأردني
تمكن من اعتراض صواريخ باليستية أطلقت من إيران باتجاه
تركيا
، وذلك في أربع مناسبات منفصلة.
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