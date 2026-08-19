الناتو يعلن استعداده للرد على أي تهديد إيراني

وأشار إلى أن الحلف سيتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن الدول الأعضاء، في إطار التزامه الجماعي بحماية أمن واستقرار المنطقة الأوروبية.وشدد المسؤول على أن موقف من الردع والدفاع يظل قويا وفعالا، مؤكدا أن الحلف يتابع عن كثب التطورات الأمنية في المنطقة، وأنه على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين والولايات المتحدة على عدة جبهات، مما يثير مخاوف من امتداد رقعة الصراع.وفي سياق متصل، كشف المسؤول أن نظام الدفاع الجوي تمكن من اعتراض صواريخ باليستية أطلقت من إيران باتجاه ، وذلك في أربع مناسبات منفصلة.