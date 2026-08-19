النفط يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع وسط مخاوف بشأن هرمز

وصعد 0.66% إلى 91.62 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 30 يوليو/ تموز، فيما ارتفع "غرب الوسيط" 0.71% إلى 85.54 دولاراً.ويعزز تراجع حركة الشحن المخاوف الجيوسياسية، ما يدعم علاوة المخاطر في أسعار النفط.