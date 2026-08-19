فضيحة صادمة تهز هارفارد.. 53 مليون دولار لعائلات جثامين بيعت أجزاؤها

وأعطى قاضٍ في ولاية ماساتشوستس موافقة مبدئية على التسوية الجماعية في 18 أغسطس، لتنهي دعاوى اتهمت الجامعة بالإهمال وعدم اكتشاف ممارسات لودج التي استمرت لسنوات.وبحسب وثائق القضية، سرق لودج بين عامي 2018 و2020 رؤوساً وأدمغة وجلوداً وعظاماً وبقايا بشرية أخرى من جثامين تبرع أصحابها بها لأغراض التعليم والبحث الطبي، قبل تهريبها إلى منزله وبيعها لمشترين في أنحاء مختلفة من .وكان لودج، الذي عمل في مشرحة هارفارد قرابة 30 عاماً، قد أقر في 2025 بذنبه في تهم تتعلق بنقل ممتلكات مسروقة بين الولايات، وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات، فيما حُكم على زوجته بالسجن عاماً ويوم واحد لدورها في القضية.وأشارت المحكمة إلى أن رفات المتبرعين تعرضت لمعاملة «مروعة ومهينة» وبيعت بهدف تحقيق الربح، فيما أكدت هارفارد أن الجامعة لم تكن على علم بالانتهاكات.ووصف عميد دالي وعميد التعليم الطبي برنارد تصرفات لودج بأنها «بغيضة ومقززة وخيانة صارخة لقيمنا كمجتمع طبي»، معربين عن تعاطفهما مع عائلات المتبرعين.وشملت القضية أيضاً أشخاصاً آخرين متهمين بشراء أجزاء من الجثامين، من بينهم كاترينا ماكلين، التي حُكم عليها في 18 أغسطس بالسجن 24 شهراً بتهمة نقل ممتلكات مسروقة بين الولايات.وتأمل عائلات المتضررين أن تضمن التسوية تشديد الرقابة على برامج التبرع بالجثامين، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.