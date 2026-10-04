السعودية تعلن استمرارها بتقديم الدعم العملياتي للقوات المسلحة اليمنية

أعلن التحالف بقيادة ، الأحد، استمراره بتقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن : "ما تقوم به الميليشيا الحوثية من اعتداءات مستمرة وممارسات متكررة ضد أبناء الشعب اليمني، ما هي إلا انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولة استهداف (مكة المكرمة) ومدينة رسوله الكريم (المدينة المنورة) والاستهداف المتعمد والممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في عدد من مدن المملكة (الرياض، أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، الطائف وينبع)، وكذلك محاولة استهداف سفن المملكة الأحمر ومضيق باب المندب، تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة وكذلك والدولي".



وأكد اللواء المالكي على "الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لردع هذه الميليشيا ووقف انتهاكاتها الجسيمة، انطلاقا من مسؤوليتها الشريفين ومواطنيها ومقدراتها الوطنية والمقيمين على أراضيها".



وأردف: "كما تؤكد المملكة استمرار وقوفها مع وشعبه الشقيق حتى استعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبار هذا التهديد تقويضا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية وعصب الاقتصاد العالمي ومساسا بالأمن الإقليمي والدولي والمصالح الوطنية لكافة الدول"، حسب البيان.

وكان رئيس الرئاسي اليمني أعلن، اليوم الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن، مؤكدا أن العمليات العسكرية ليست حربا ضد أو صعدة.