الإفراج عن 3 سوريين بعد أكثر من عام على اعتقالهم

ويأتي الإفراج في وقت تشهد فيه مناطق جنوب تصعيداً ميدانياً متواصلاً، مع تكرار التوغلات والاقتحامات الإسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا.وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت، في 16 أغسطس/ اب الجاري، عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، عقب توغلها في المنطقة.