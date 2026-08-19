ذيل "بوينغ 787" يلامس المدرج.. 270 شخصاً ينجون من كارثة جوية في ميونيخ

وأوضحت الهيئة أن طائرة « 787-9 دريملاينر» أقلعت السبت الماضي من المدرج 26L، إلا أن عملية الإقلاع شهدت خللاً بعدما لامس ذيل الطائرة أرض المدرج أثناء رفع مقدمتها.كما عثر المحققون على آثار إطارات في نهاية المدرج، يُعتقد أنها قد تكون مرتبطة بالطائرة، قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها والعودة إلى مطار ميونيخ، حيث هبطت على المدرج 26R بعد نحو ساعتين.وبحسب المعطيات الأولية، واجهت الطائرة مشكلات خلال الهبوط، من بينها تصاعد دخان من وحدة الهبوط وانفجار إطارات، إلا أن نحو 270 راكباً وأفراد الطاقم نجوا من الواقعة دون إصابات.