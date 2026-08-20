عالم زلازل يحذر من خطر وقوع زلزال قوي في هذه المنطقة

ويقول: "قد تشير الهزات الأرضية الصغيرة التي سجلت في الأيام الأخيرة في على أعماق تتراوح بين 10 و13 كيلومترا حول خطوط الصدع التكتونية في جزر الأمراء ومدينة تشينارجيك إلى وجود آلية تشوه أعمق".ولا يستبعد بيكتاش أن يكون النشاط الزلزالي في المنطقة مرتبطا بتغيرات في الإجهاد التكتوني ناجمة عن تشينارجيك عام 1963 الذي بلغت قوته 6.3 درجة، والهزة الأرضية التي بلغت قوتها 6.2 درجة في سيليفري بإسطنبول عام 2005.ويقول: "لا تستبعد البيانات العلمية الجديدة التي حصلنا عليها في بحر مرمرة خطر وقوع زلزال قوي. لذلك يجب أن تبقى مدينة إسطنبول على أعلى مستوى من التأهب، مع الأخذ في الاعتبار سيناريوهات الزلازل المحتملة التي تتجاوز قوتها 7 درجات".وتجدر الإشارة إلى أن علماء أتراكا ودوليين حذروا مرارا وتكرارا من احتمال وقوع زلزال قوي في منطقة بحر مرمرة، التي تضم إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.ووفقا لتوقعاتهم، ستؤدي هزة أرضية بقوة 7 درجات أو أكثر في إسطنبول وحدها إلى انهيار حوالي 90 ألف منزل، وجعل 260 ألف منزل غير صالحة للسكن، والحاجة إلى توفير مساكن مؤقتة لـ 4.5 مليون شخص.ويذكر أنه في أغسطس 1999، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة منطقة إسطنبول، الواقعة عند ملتقى الصفيحتين التكتونيتين الأناضولية والأوراسية. ووفقا للأرقام الرسمية، بلغ عدد الضحايا 17200 شخص، بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد القتلى يقارب 40000، بالإضافة إلى 45000 جريح.