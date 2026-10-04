وسائل إعلامية: استقالة وزير النفط الإيراني

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان " الإيراني محسن باك نجاد قدم استقالته من منصبه".ونقلت وكالة " " الإيرانية عن نائب رئيس ، طباطبائي، أن "الرئيس الإيراني أصدر مرسوماً رسمياً يقضي بقبول استقالة باك نجاد من منصبه، وتعيين حميد بورد مشرفاً وقائماً بأعمال ".