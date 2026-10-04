دوي انفجار في جزيرة قشم جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد، بدوي انفجار في جنوبي البلاد.

وقالت الإيرانية، "دوي انفجار قادم من جهة البحر في جنوبي البلاد". وأضافت "الجزيرة لم تتعرض لأي استهداف"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.