بينهم أطفال ونساء.. مصرع 47 شخصا بانقلاب قارب في نيجيريا

وأكد يوسف مدير هيئة الممرات المائية الداخلية الوطنية في ولاية سوكوتو، وقوع الحادث المميت، وقال إن حصيلة القتلى بلغت 47 شخصا.وقال إسماعيلا جاربا البالغ من العمر 55 عاما، إن حفيدته جميلة عثمان البالغة من العمر 13 عاما، كانت من بين الذين لقوا حتفهم في انقلاب القارب، وأشار إلى أنه أحصى 42 جثة للضحايا معظمهم من النساء والأطفال.وذكرت وسائل إعلام أن القارب كان يقل أشخاصا في طريقهم إلى مزارع للعمل في بلدة جوراو التابعة لمنطقة غورونيو الإدارية التابعة لولاية سوكوتو.