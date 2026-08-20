الخارجية الإيرانية ترد على العقوبات الأمريكية: إرهاب اقتصادي وجريمة إنسانية

وقالت الخارجية الإيرانية، ان "إعلان عن عقوبات واسعة ضدنا يثبت طبيعتها الاستكبارية المنتهكة للقوانين"، مبينة ان "هذه العقوبات إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسان سيعاقب مرتكبوها".واضافت ان "العقوبات الأمريكية لن تزعزع عزمنا على الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا"، مشيرة إلى أن "ذلك يعكس عجز عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما علينا".وبينت ان "العقوبات سياسة ثبت فشلها وتكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقها مرة أخرى"، داعية الإدارة الأمريكية ومن وضعوا خطط العقوبات ومن ينفذونها الى تحمل ما سينجم من تداعيات".