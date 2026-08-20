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الخارجية الإيرانية ترد على العقوبات الأمريكية: إرهاب اقتصادي وجريمة إنسانية
دوليات
2026-08-20 | 11:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
119 شوهد
اكدت
وزارة الخارجية
الايرانية، اليوم الخميس، ان العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسان، مبينة ان ذلك يعكس عجز
واشنطن
عن تحقيق أهدافها.
وقالت الخارجية الإيرانية، ان "إعلان
الإدارة الأمريكية
عن عقوبات واسعة ضدنا يثبت طبيعتها الاستكبارية المنتهكة للقوانين"، مبينة ان "هذه العقوبات إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسان سيعاقب مرتكبوها".
واضافت ان "العقوبات الأمريكية لن تزعزع عزمنا على الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا"، مشيرة إلى أن "ذلك يعكس عجز
واشنطن
عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما علينا".
وبينت ان "العقوبات سياسة ثبت فشلها وتكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقها مرة أخرى"، داعية الإدارة الأمريكية ومن وضعوا خطط العقوبات ومن ينفذونها الى تحمل ما سينجم من تداعيات".
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