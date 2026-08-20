وزير الخزانة الأمريكي يهدد: سنفرض على إيران أشد عقوبات في التاريخ

وأضاف الأمريكي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لمناقشة الإجراءات التي تحدث عنها .وصرح سكوت بيسنت بأنه سيتم تنسيق العزلة الاقتصادية على ، مشيرا إلى أن أسواق النفط تُسيء تفسير معنى الضغوط الاقتصادية.وشدد الوزير على أنه إذا أصرت الدول على ممارسة الأعمال التجارية مع فإن ستتخذ إجراءات ضدها.وأفاد بيسنت في تصريحاته بأن الإجراءات ستحد من قدرة إيران على اتخاذ إجراءات عبر وكلاء.وذكر أنهم واثقون من أن كافة الدول بما فيهاالصين، ترغب في إعادة فتح .وتابع الوزير قائلا: "سنفرض أشد عقوبات في التاريخ وسيكون هذا أكبر عزل اقتصادي في تاريخ العالم.. وسنسقط هذا النظام".وفي عرض تمهيدي للخطة، قال إن الولايات المتحدة ستقول لجميع حلفائها "إما أن تكونوا معنا أو ضدنا".وصرح بيسنت: "إذا أصررتم على التعامل التجاري مع إيران سواء عن طريق تحويل الأموال أو شراء نفطها أو القيام بعمليات نقل بحرية، فإن الأمريكية والحكومة الأمريكية ستستخدمان كامل قوتهما وسلطتهما لفرض العقوبات ضدكم".وتابع قائلا: "لقد حان الوقت لحلفائنا وبقية العالم لاتخاذ قرار.. سنقضي على اقتصاد هذا النظام القاتل".وتجاهل الوزير المشككين في الخطة بحجة أن حملة الضغط الاقتصادي ستعمل بالتنسيق مع الحصار البحري الأمريكي المستمر للموانئ الإيرانية، حيث قال: "إنها ضربة مزدوجة.. لدينا الحصار وسنفرض أشد العقوبات في التاريخ".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن "العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق" ضد إيران، ضمن ما وصفها بأنها حرب اقتصادية وعملية عزل على نطاق غير مسبوق.وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال" قال : "لم يمنح أحد إيران فرصة أكبر مما فعلت أنا لإبرام صفقة، ولسوء حظهم وبصورة مأساوية، أخفقوا في اغتنامها".وحذر ترامب من أن تسمح أي دولة لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بمنح "أي شريان حياة بأي شكل من الأشكال" لإيران، وإلا فسوف تجد نفسها في مواجهة "تبعات اقتصادية هائلة".وشدد ترامب على ضرورة توقف عمليات "تهريب النفط، وخطوط المقايضة، والتحويلات النقدية واتخاذ شركات وهمية كواجهة"، قائلا: "كل ذلك يجب أن يتوقف الآن.. وأنتم تعرفون أنفسكم"، على حد قوله.ولم ⁠يحدد ترامب الإجراءات التي ستتخذها ضد هذه ⁠الدول، ولم يذكر أي بلد ⁠بالاسم.وقال الرئيس الأمريكي: "هذا يوم إنزال اقتصادي، نريد من كل حلفائنا أن يصطفوا إلى جانب لعزل إيران وإنزال الهزيمة بها.. هؤلاء المجانين يترنحون، وهذه الإجراءات التاريخية ستشلهم وتشل قدرتهم على نشر الإرهاب في أنحاء العالم".وأضاف ترامب: "أسطولهم البحري انتهى، وسلاحهم الجوي تم تدميره، وباتت مصانعهم العسكرية أنقاضا، وعُملتهم بلا قيمة، ودولتهم على حافة الهاوية.. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا".ويأتي هذا الإعلان من جانب ترامب مع دخول الحرب شهرها السادس، بلا حسم عسكري أو انفراجة دبلوماسية في الأفق، بينما لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا عمليا.ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في المقبل، يواجه ترامب انتقادات محلية بشأن تكاليف الحرب على المستهلك الأمريكي، وكذلك على صعيد الخسائر في .