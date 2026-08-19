سحب لعبة شهيرة بعد إصابات خطيرة استدعت دخول أطفال إلى المستشفى

وأعلنت الأمريكية (CPSC) سحب نحو 213 ألفا و500 وحدة من مكعبات البناء المغناطيسية التي تحمل علامة "جودي كينغ"، محذرة من مخاطرها على الأطفال.وتحتوي المكعبات على مغناطيسات صغيرة وقوية تساعد على ربطها ببعضها وتكوين أشكال ثلاثية الأبعاد. ويشمل الاستدعاء مجموعات تضم 45 أو 56 أو 100 أو 120 أو 150 أو 300 مكعب، وتباع بتصاميم مختلفة، منها الغابة والمجرة والمزرعة والقلعة ووحيد والأحراش والديناصور.وصنعت هذه المنتجات في وبيعت في عبر موقع " " بين يناير 2024 ويوليو 2026، بأسعار تراوحت بين 17 و50 دولارا.وقالت اللجنة إن شركة "يي سوين كوميرس" المستوردة التي تتخذ من مقرا لها، تلقت 27 بلاغا عن انكسار المكعبات أو انفصال أجزائها، ما أدى إلى تحرر المغناطيسات ووصولها إلى متناول الأطفال.و"تارغيت" تعلن السحب الفوريوابتلع طفلان مغناطيسات انفصلت عن المكعبات، ما استدعى نقلهما للخضوع لعمليتين جراحيتين طارئتين لإزالتها.وحذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية من أن ابتلاع المغناطيسات القوية قد يؤدي إلى التصاقها ببعضها داخل الجهاز الهضمي، أو انجذابها إلى أجسام معدنية أخرى، ما قد يتسبب في ثقوب أو التواءات وانسداد في الأمعاء، وقد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى تسمم الدم أو الوفاة.ودعت اللجنة المستهلكين إلى التوقف فورا عن استخدام المكعبات والتواصل مع الشركة المستوردة للحصول على استرداد قيمة المنتج. كما يمكن الاطلاع على تفاصيل المنتجات المشمولة بالاستدعاء وأرقام طرازاتها عبر موقع اللجنة.ويأتي هذا الاستدعاء ضمن سلسلة من عمليات سحب منتجات تحتوي على مغناطيسات قوية، بسبب مخاطر ابتلاعها من قبل الأطفال.ففي الأسبوع الماضي، سحبت اللجنة 123 وحدة من مكعبات السرعة المغناطيسية من نوع CuberShop الخالية من الملصقات، بعد اكتشاف احتوائها على مغناطيسات سائبة. وصنعت هذه المكعبات في الصين وبيعت عبر موقع "أمازون" بين نيسان وحزيران 2025، بسعر تراوح بين 20 و25 دولارا. ولم تسجل أي إصابات أو حوادث مرتبطة بهذا الاستدعاء.وفي وقت سابق من اب الجاري، سحبت اللجنة نحو 1000 قطعة من منزلقات PIXLABBY الحسية المصنوعة من السيليكون والمزودة بمغناطيسات، بعدما تبين أن المغناطيسات القوية الموجودة داخلها قد تنفصل وتصبح في متناول الأطفال.