الرئاسة التركية: أنقرة لن تقع في "فخ نتنياهو" بسوريا

وقال مدير الاتصال في الرئاسة الدين دوران "لدينا من الخبرة ما يكفي لكي لا نقع في فخ شخصيات مثل نتانياهو، هدفهم تقويض السلام والاستقرار في منطقتنا".وكانت قد أكدت في بيان اليوم الخميس أن على أن توقف هجماتها "المتهورة"، وأن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام في والمنطقة.كما شددت على "ستواصل بإصرار في حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة"، وأنه "لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة دمشق".وجاء الموقف التركي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي مباشر ضد أنقرة، إذ وجه ، ، اليوم الخميس، رسالة مباشرة للرئيس التركي .وقال عبر منشور على منصة إكس باللغتين العبرية والتركية إن "يجر أنقرة إلى مغامرات خطيرة في سوريا"، وأضاف أن "إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها".وأثارت غارات إسرائيلية استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب، الثلاثاء، مواجهة سياسية جديدة بين إسرائيل وتركيا، بعدما بررت حكومة الهجوم باحتمال نشر قوات تركية في القاعدة، وهو ما وصفته أنقرة بأنه "ادعاءات لا يمكن الدفاع عنها" تهدف إلى شرعنة انتهاك سيادة سوريا.