نائب ترامب: يتوجب علينا تأمين عبور مزيد من إمدادات الطاقة عبر هرمز

وقال فانس في كلمة له، "الضغط الاقتصادي على يغير حساباتها بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه معنا"، مضيفا "الضغط سيجعل إيران تفكر هل تريد بقاء اقتصادها مختنقا للأبد أم علاقة أفضل مع الغرب".

ولفت نائب الرئيس الأمريكي الى أنه "رغم استهداف إيران سفنا تجارية قمنا بتأمين خروج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر ".

وأضاف "يتوجب علينا تأمين عبور مزيد من إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز"، مشددا بالقول "سنمضي قدما في الضغط الاقتصادي على إيران لأنه سيحقق الهدف النهائي في نهاية المطاف".