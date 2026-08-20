قال المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ، إن سياسة الضغط الأمريكية لن تسمح للولايات بتحقيق أهدافها تجاه .

وكتب أوليانوف على حسابه في منصة التواصل Х: " تخضع للعقوبات الأمريكية منذ عدة عقود. وخلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، أظهرت أنها قادرة على الصمود أمام سياسة الضغط الأقصى".

وأضاف "إذا كانت تريد حقاً تحقيق أي من أهدافها، فقد اختارت الطريق الخطأ. لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية إلا من خلال الدبلوماسية النزيهة. وكلما أدركت ذلك مبكرا، كان ذلك أفضل".



في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن بدء عملية اقتصادية ضد إيران، زاعما بأنها وقعت في "عزلة ذات نطاق غير مسبوق"، ودعا الحلفاء للانضمام إلى واشنطن.



من جانبه، وصف هذه العملية بأنها مناورة لتشتيت الانتباه عن الأزمة الداخلية للولايات المتحدة، والتي ستؤدي إلى هزيمة أكبر لواشنطن.