إحباط هجوم لتنظيم "داعش" في نيويورك

وقال باتيل إن " اعتقل بوي، ليل الأربعاء، بعد أن كشفت التحقيقات، وفق الاتهامات، عن تخطيطها لاستهداف في ألباني وقتل أعضاء في أثناء اجتماعهم".وبحسب ما ورد في الشكوى الجنائية، قالت بوي إنها تريد "تدمير أكبر قدر ممكن من المبنى" و"قتل أعضاء أثناء اجتماعهم".وأوضح باتيل أن المخطط وصل إلى مرحلة متقدمة، إذ أجرت المتهمة عمليات مراقبة لمبنى الكابيتول 5 مرات على الأقل، واشترت مواد لاستخدامها في تصنيع عبوة ناسفة.ووجهت السلطات إلى بوي "تهمة محاولة تقديم دعم مادي أو موارد إلى منظمة إرهابية أجنبية مصنفة".