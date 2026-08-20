ناسا تعلن خسارتها في معركة إنقاذ تلسكوب "سويفت"

وكانت الوكالة قد أنفقت 30 مليون دولار على أمل إرسال مركبة فضائية لدفع مرصد " " إلى مدار أعلى، وتجنب سقوطه غير المتحكم به إلى الأرض، غير أن تاريخ ومكان العودة الدقيقين ما يزالان غير معروفين.وقد تعرضت مركبة الإنقاذ، التي تحمل اسم "لينك"، لدوران غير متحكم به بعد أسابيع قليلة من إطلاقها في مطلع يوليو الماضي، ورغم تمكن مراقبي الطيران من إبطاء دورانها، إلا أن مشاكل مستمرة ظلت تعطل قدرتها على التوجيه والتمركز في المدار.وقال مدير في بيان: "هذه ليست النتيجة التي كنا نعمل من أجلها، لكنها لا تغير من سبب استحقاق هذه المهمة للمحاولة".يذكر أن تلسكوب "سويفت" أطلق في عام 2004 لدراسة انفجارات أشعة غاما، وهي أقوى الانفجارات في الكون، بالإضافة إلى أجسام وأحداث كونية أخرى، وكان مصمما لمهمة أولية مدتها عامان فقط، لكنه استمر في الخدمة لمدة 21 عاما قبل أن يبدأ مداره المنخفض حول الأرض في التدهور بسرعة بسبب زيادة النشاط الشمسي.