حاملة طائرات أمريكية تبدأ رحلة عودتها من الشرق الأوسط

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن "أبراهام " بدأت رحلة العودة، لكنها لا تزال حتى الآن ضمن منطقة عمليات ، ما يعني أنها لم تغادر بعد نطاق مسؤولية .وأكدت الأمريكية "سنتكوم" وصول " " إلى المنطقة الأربعاء، في خطوة من شأنها تخفيف الضغط عن "لينكولن" بعد انتشار طويل في البحر.وجاء التبديل بعد تقارير تحدثت عن نقص في الإمدادات ومشكلات في المرافق الصحية وتدهور الحالة النفسية لبعض أفراد طاقم "أبراهام لينكولن" نتيجة طول فترة انتشارها، وهي تقارير نفى صحتها.وبحسب شبكة سي إن إن، كانت عملية تبديل حاملتي الطائرات مقررة قبل ظهور التقارير المتعلقة بأوضاع الطاقم.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن "أبراهام لينكولن" ستعود قريبا، على أن تحل محلها حاملة طائرات أخرى.