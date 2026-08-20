ترامب: لا أحد يعرف من الذي يقود إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي ، فجر الجمعة، أنه لا أحد يعرف من الذي يقود .

​

وقال في كلمة له، "لو كانت قد امتلكت سلاحا نوويا لكانت استعملته ولقضت على وكل الشرق الأوسط".

وأضاف "قضينا على والجوية لإيران وليس من السهل عقد صفقة لأننا قضينا على القيادة الإيرانية"، مشددا بالقول "لا أحد يعرف من الذي يقود إيران".

وتابع ترامب، "كنا فعالين جدا في إيران وقد قضينا عليهم عسكريا بشكل كامل"، مضيفا "لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات لكن قدرتهم على تصنيعها منخفضة للغاية مقارنة بما كانت عليه قبل 5 أشهر".

يشار الى أن الرئيس الامريكي اعلن، أول أمس الاربعاء، عن بدء عملية اقتصادية هي الأعنف على الإطلاق ضد إيران.