بعد قمة شنغهاي.. حديث عن "وساطة" لمودي عقب محادثات مع بوتين وإيران

وشهدت ، عاصمة قيرغيزستان، في 31 آب الماضي، أعمال قمة للتعاون واستمرت لمدة يومين، بمشاركة قادة عدد من الدول الأعضاء والمراقبة.وبفضل موقعها الاستراتيجي بين والغرب، وعلاقاتها العملية مع مختلف الأطراف المتنافسة في الشرق الأوسط، ينظر بعض المحللين إلى الهند كجسر محتمل في النزاعات التي لا تزال فيها قلة من الدول قادرة على التواصل مع جميع الأطراف، مع ملاحظة أن الوصول إلى هذه العلاقات لا يضمن بالضرورة نفوذاً.وفي قمة بيشكيك بقرغيزستان، حثّ مودي على إنهاء الصراع في أوكرانيا، قائلاً إن كل يوم يُقضى في الحرب يُعيق تقدم الإنسانية، وقال مودي: "كما تعلمون، تدعم الهند جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وستواصل تقديم دعمها لكل مسعى من هذا القبيل".وفي تطور منفصل، طلب بيزشكيان من مودي استخدام شبكة العلاقات الواسعة للهند للمساعدة في ثني الأطراف الأخرى عن الصراع، وفقًا لبيان صادر عن .وقال: "نؤمن بأن حل المشكلات التي نواجهها يكمن في الحوار والتعاون، وأنه يجب حشد جميع القدرات المتاحة لمنع انتشار انعدام الأمن والصراع".وأشار محللون إلى أن الاجتماعين أبرزا الدور الذي يمكن أن يلعبه مودي في تخفيف حدة الصراعات التي تجنبت الهند باستمرار الانحياز لأي طرف فيها، بينما دعت إلى السلام.وقال سرينيفاسان بالاكريشنان، مدير العلاقات والشراكات الاستراتيجية في مركز أبحاث الباحثين الهنود: "إن دعوة مودي لبوتين للانتقال من حرب لا نهاية لها إلى إنهاء الحرب، وطلب إيران منه استخدام علاقات الهند لسحب الأطراف الأخرى من الصراع، يُظهران أن دلهي تختبر دورًا جديدًا".وأضاف: "تتمتع الهند بقدرة نادرة على التواصل مع وطهران والغرب في آن واحد، هذا التواصل حقيقي، لكن تحويله إلى تسويات أمرٌ أصعب، لا تنجح الوساطة إلا عندما ترغب الأطراف في الخروج وتثق في الوسيط. الهند تمتلك الجزء الأول، لكن لا يزال عليها إثبات الجزء الثاني".ووقّع كبار قادة منظمة شنغهاي للتعاون - وهي تجمع أوراسي يضم وروسيا والهند وباكستان وإيران - بيانًا مشتركًا عقب القمة التي استمرت يومين، يدين الضربات العسكرية على ، ويدعم إعلانًا أقرته جميع الدول الأعضاء العشر، بما فيها الهند.