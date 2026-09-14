ايران تعلن مقتل مولوي يوسف كركيج برصاص مجهولين

وذكر التلفزيون الإيراني في خبر تابعته ، ان "مولوي يوسف كركيج أحد علماء السنة قتل برصاص مجهولين في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان".وأضاف انه "تم فتح تحقيقا في الحادث".