ترامب: إيران تريد بشدة إبرام اتفاق في أقرب وقت

وقال عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "تسعى -التي تعاني من الفشل- إلى إبرام اتفاق، وهي راغبة في ذلك بشدة وعلى عجل".واضاف: "سأقرر ما إذا كانت ستختار الانخراط في هذا الأمر أم لا؛ وهو خيار نبدي انفتاحا تجاهه".