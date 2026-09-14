وجاء في وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني لزيلينسكي: "يعفى روسلان أندرييفيتش كرافتشينكو من منصب ".وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان كرافتشينكو، في وقت سابق من يوم الاثنين، مغادرته البلاد. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه غادر ليلا باستخدام سيارة حكومية، كما غادرت زوجته الأراضي الأوكرانية أيضا.من جهته، قال كرافتشينكو إنه موجود في "مهمة عمل بالخارج، بهدف إطلاع الشركاء الدوليين على الوضع الحقيقي في أجهزة مكافحة الفساد بأوكرانيا".وقبل إقالته، صرح كرافتشينكو بأنه أعد لوائح اتهام ضد مدير الأوكراني لمكافحة الفساد (NABU)، سيمون كريفونوس، وشخص مقرب من رئيس النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAPO) ألكسندر كليمنكو. ووفقا للنائب في البرلمان الأوكراني غونتشارينكو، فإن المقصود في الحالة الثانية زوجة كليمنكو.وتشمل الاتهامات تزوير وثائق رسمية، والتأثير على قاض في لمكافحة الفساد، وعرض رشوة، والمساعدة على التهرب من العسكرية.وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من مداهمة الجهات المختصة بمكافحة الفساد في أوكرانيا لمكاتب . ووفقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص، فإن موظفين في شكلوا عصابة إجرامية كانت تحمي شبكات من مراكز الاتصال الاحتيالية. وقد تم القبض على نائب مدير ، بصفته رئيسا لهذه العصابة.وكان كرافتشينكو قد نفى أي صلة له بهذه الشبكة الإجرامية، قبل أن يقدم استقالته بعد بضعة أيام عازيا قراره إلى "دوافع سياسية".وتسلط هذه التطورات الضوء على ما أشارت إليه وسائل إعلام غربية مؤخرا من تفشي الفساد والفوضى السياسية في أوكرانيا، حيث كشفت التحقيقات أن تجاوزات السلطات بات ينظر إليها من قبل المسؤولين كظاهرة روتينية وعادية.