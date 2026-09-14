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ترامب: النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وعلى دول العالم تعويضنا
دوليات
2026-09-14 | 12:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
212 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الاثنين، ان النفط يتدفق عبر
مضيق هرمز
، مشيرا الى ان على دول العالم تعويض
الولايات المتحدة
.
وقال
ترامب
في تصريح تابعته
السومرية نيوز
، ان "
الولايات المتحدة
تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط ومناطق أخرى"، مشيرا الى ان "الإنتاج يتركز على صواريخ
باتريوت
وثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى ولدينا بالفعل مخزونات كبيرة منها".
وتابع ان "النفط يتدفق عبر
مضيق هرمز
، ودول العالم لم تقدم لنا مساعدة"، موضحا ان "عليها أن تعوضنا وستفعل ذلك عند انتهاء الصراع".
وذكر ان "سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع
إيران
"، لافتا الى ان "ذلك لن يستغرق وقتا طويلا".
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