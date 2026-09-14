ترامب: النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وعلى دول العالم تعويضنا

وقال في تصريح تابعته ، ان " تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط ومناطق أخرى"، مشيرا الى ان "الإنتاج يتركز على صواريخ وثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى ولدينا بالفعل مخزونات كبيرة منها".وتابع ان "النفط يتدفق عبر ، ودول العالم لم تقدم لنا مساعدة"، موضحا ان "عليها أن تعوضنا وستفعل ذلك عند انتهاء الصراع".وذكر ان "سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع "، لافتا الى ان "ذلك لن يستغرق وقتا طويلا".