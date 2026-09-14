ترامب: الذكاء الاصطناعي يتعرض لمؤامرة مريضة

ورفض فكرة وضع ضوابط جديدة للذكاء الاصطناعي، قائلا إنه "هو يشكل ضابطا كافيا ضد ".واضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال: "الضوابط الوحيدة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي هي رئيس قوي وذكي وذو معدل ذكاء مرتفع، والولايات المتحدة وأضح أن لديها هذا"، مشيرا الى ان "الإدارة منعت شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك من القيام بأشياء سيئة أو قد تكون سيئة".ورفض ترامب دعوات رؤساء شركات التكنولوجيا "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"ميكروسوفت" وغيرها لوضع قواعد أكثر صرامة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بطرق تعزز السلامة وتعالج المسؤولية القانونية وتحافظ على .ورفض ترامب مثل هذه الجهود قائلا إن القيام بذلك قد يؤدي إلى تفوق على في مجال الذكاء الاصطناعي.وختم ترامب: "هناك مؤامرة مريضة تجري ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والدولة الوحيدة التي تشعر بالسعادة بسبب هذا هي الصين".وشدد الرئيس الأمريكي على أن من يفُز بسباق الذكاء الاصطناعي يصنع الفارق عالميا، محذرا من العوائق التنظيمية، كما قلل من شأن المخاوف المرتبطة بمخاطر هذه التكنولوجيا.ويأتي هذا الموقف في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل قطاع التكنولوجيا؛ حيث دعا أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، إلى إبطاء تطوير النماذج الأكثر قدرة، وهو ما حظي بدعم مطورين بارزين أمثال المدير التنفيذي لـOpenAI سام ألتمان، وديميس هاسابيس المؤسس المشارك ورئيس Google DeepMind، ومؤسس SpaceX ، إثر تقارير عن استغلال الأنظمة الذاتية في هجمات سيبرانية وأبحاث بيولوجية مزدوجة الاستخدام.