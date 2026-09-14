ترامب: أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة

وقال ترمب إن ارتفاع أسعار عالمياً يعود في الغالب إلى الحرب بين وأوكرانيا، وليس إلى التوترات المرتبطة بإيران.ويوم أمس، دعا الرئيس الأميركي أوكرانيا إلى التوقف عن مهاجمة مصافي وقود الديزل في إطار عمليات التي ينفذها جيشها ضد روسيا، متهما هذه الهجمات بأنها تسهم في حدوث نقص في وقود الديزل حول العالم.وقال للصحفيين: "على أن يفعل شيئا واحدا. عليه أن يتوقف عن تعطيل وقود الديزل في روسيا". وأضاف: "ليذهب ويستهدف أهدافا أخرى، ولكن ليس الديزل، لأنه يتسبب في حدوث نقص في وقود الديزل".