حوادث على رحلات أمريكية.. امرأة تتعرى وأخرى تصرخ بعنصرية ومعاد للمثلية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نقطة انتهى
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوبي إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576064-639249949622960556.jpg
حوادث على رحلات أمريكية.. امرأة تتعرى وأخرى تصرخ بعنصرية ومعاد للمثلية
دوليات
2026-09-14 | 10:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أوقفت السلطات امرأة في
ولاية فلوريدا
، بعد اتهامها بخلع ملابسها والقيام بأفعال فاحشة أمام ركاب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.
ووفقا لمعلومات نشرتها شبكة "
فوكس
نيوز"، استجاب ضباط الأمن لرحلة
الخطوط الجوية الأمريكية
رقم 1779 فور وصولها إلى مطار
ميامي
الدولي يوم الجمعة قادمة من مطار بالتيمور/واشنطن الدولي، بعد أن أبلغت المضيفة الرئيسية عن قيام امرأة تجلس في المقعد 9D بخلع ملابسها والقيام بأفعال غير لائقة أمام الركاب، وهو ما وثقته رسالة من نظام الاتصالات والعنونة والإبلاغ في الطائرات، التي أوصت بطلب تدخل إنفاذ القانون، وكان الضباط في انتظار الطائرة عند البوابة حيث اقتياد الراكبة إلى الحجز.
يشار إلى أن المضيفين يمتلكون صلاحية تقييد أي
راكب
يشكل تهديداً لسلامة الآخرين، لكن لم يتضح ما إذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء في هذه الحادثة، ولم تصدر الخطوط الجوية الأميركية أي تعليق فوري على الواقعة حتى الآن.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من حادثة أخرى على متن رحلة للشركة ذاتها، حيث تم احتجاز راكب يدعى لاين آرثر لوندين، البالغ من العمر 67 عاما، بعد مزاعم عن صرخات معادية للمثلية والعنصرية، اضطر على إثرها ركاب آخرون إلى تقييده بشريط لاصق على رحلة متجهة من دالاس إلى نيوارك.
وبدأ لوندين، الذي قال الركاب إنه بدا مخمورا، بالصراخ على الراكب المجاور له حوالي الساعة العاشرة مساء، ثم وجه عبارات عنصرية ومعادية للمثلية نحو مضيفة سوداء، ودفع راكبة حاولت المساعدة، وعض أحد الركاب وحاول عض آخر، مما دفع رجلين للتدخل وتقييده بالشريط اللاصق، وتم احتجازه بتهم على مستوى الولاية، مع احتمال توجيه اتهامات فيدرالية من قبل
مكتب التحقيقات الفيدرالي
، وقالت الشركة إن الرحلة حُوّلت بسبب "عميل مشوش"، مؤكدة أن سلامة وأمن عملائها وفريقها أولوية قصوى، وأنها لا تتسامح مع العنف، ومشيدة باحترافية فريقها وتفهم عملائها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
إيران تعلن مقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري في "اعتداءات أمريكية" بمدينة ماهشهر
03:12 | 2026-07-08
"نفذته امرأة".. أربع إصابات بحادثة طعن في لندن
13:22 | 2026-08-05
مصدر يكشف حصيلة حادث أربيل المروع: مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين
05:44 | 2026-08-26
مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث سير مروع على طريق سريع الدورة
07:52 | 2026-07-26
مطار
رحلات
مكتب التحقيقات الفيدرالي
الخطوط الجوية الأمريكية
مكتب التحقيقات
السومرية نيوز
ولاية فلوريدا
سومرية نيوز
السومرية
بالتيمور
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الاثنين
اقتصاد
30.34%
04:08 | 2026-09-14
أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الاثنين
04:08 | 2026-09-14
إيران تكشف تفاصيل التفاهم مع عُمان.. سبعة شروط لفتح مضيق هرمز
دوليات
25.14%
14:01 | 2026-09-12
إيران تكشف تفاصيل التفاهم مع عُمان.. سبعة شروط لفتح مضيق هرمز
14:01 | 2026-09-12
كيف تفرق بين الخبز الأسمر الحقيقي والمصنّع من دقيق مكرر؟
منوعات
22.7%
10:01 | 2026-09-13
كيف تفرق بين الخبز الأسمر الحقيقي والمصنّع من دقيق مكرر؟
10:01 | 2026-09-13
وزير التعليم العالي يوجه بإجراءات لضمان رصانة التعليم في كليات الطب بالجامعات الأهلية
محليات
21.83%
13:05 | 2026-09-12
وزير التعليم العالي يوجه بإجراءات لضمان رصانة التعليم في كليات الطب بالجامعات الأهلية
13:05 | 2026-09-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-14
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-14
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-14
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-14
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
اخترنا لك
ترامب: النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وعلى دول العالم تعويضنا
12:32 | 2026-09-14
فضيحة فساد.. زيلينسكي يقيل المدعي العام الأوكراني
12:17 | 2026-09-14
14 قتيل ومصاب بتصادم حافلة في مصر
12:15 | 2026-09-14
ترامب: إيران تريد بشدة إبرام اتفاق في أقرب وقت
11:59 | 2026-09-14
ترامب: الذكاء الاصطناعي يتعرض لمؤامرة مريضة
11:28 | 2026-09-14
ترامب: أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة
11:26 | 2026-09-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.