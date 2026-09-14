حوادث على رحلات أمريكية.. امرأة تتعرى وأخرى تصرخ بعنصرية ومعاد للمثلية

ووفقا لمعلومات نشرتها شبكة " نيوز"، استجاب ضباط الأمن لرحلة رقم 1779 فور وصولها إلى مطار الدولي يوم الجمعة قادمة من مطار بالتيمور/واشنطن الدولي، بعد أن أبلغت المضيفة الرئيسية عن قيام امرأة تجلس في المقعد 9D بخلع ملابسها والقيام بأفعال غير لائقة أمام الركاب، وهو ما وثقته رسالة من نظام الاتصالات والعنونة والإبلاغ في الطائرات، التي أوصت بطلب تدخل إنفاذ القانون، وكان الضباط في انتظار الطائرة عند البوابة حيث اقتياد الراكبة إلى الحجز.يشار إلى أن المضيفين يمتلكون صلاحية تقييد أي يشكل تهديداً لسلامة الآخرين، لكن لم يتضح ما إذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء في هذه الحادثة، ولم تصدر الخطوط الجوية الأميركية أي تعليق فوري على الواقعة حتى الآن.وتأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من حادثة أخرى على متن رحلة للشركة ذاتها، حيث تم احتجاز راكب يدعى لاين آرثر لوندين، البالغ من العمر 67 عاما، بعد مزاعم عن صرخات معادية للمثلية والعنصرية، اضطر على إثرها ركاب آخرون إلى تقييده بشريط لاصق على رحلة متجهة من دالاس إلى نيوارك.وبدأ لوندين، الذي قال الركاب إنه بدا مخمورا، بالصراخ على الراكب المجاور له حوالي الساعة العاشرة مساء، ثم وجه عبارات عنصرية ومعادية للمثلية نحو مضيفة سوداء، ودفع راكبة حاولت المساعدة، وعض أحد الركاب وحاول عض آخر، مما دفع رجلين للتدخل وتقييده بالشريط اللاصق، وتم احتجازه بتهم على مستوى الولاية، مع احتمال توجيه اتهامات فيدرالية من قبل ، وقالت الشركة إن الرحلة حُوّلت بسبب "عميل مشوش"، مؤكدة أن سلامة وأمن عملائها وفريقها أولوية قصوى، وأنها لا تتسامح مع العنف، ومشيدة باحترافية فريقها وتفهم عملائها.