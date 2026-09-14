أعداد هائلة من "الجرذان" تقتحم مواقع "جيش الاحتلال".. ما القصة؟

وبدأت الظاهرة خلال الأشهر الأخيرة بإزعاج جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المواقع والنقاط العسكرية شرقي القطاع، قبل أن تتسع وتتمدد نحو مستوطنات الغلاف. وتسببت القوارض بأضرار اقتصادية وزراعية بالغة، لا سيما في حقول الفول التي بلغت نسبة الخسائر فيها نحو 70% من إجمالي المحصول.وعلى الصعيد الصحي والميداني، تعرض ما لا يقل عن 10 مستوطنين لعضّات الجرذان خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أفاد سكان في مستوطنتي "ناحل عوز" و"نير يتسحاك" بإخراج عشرات الفئران من داخل منازلهم، حيث وصلت الأعداد في بعض الحالات إلى ما بين 50 و100 فأر داخل المنزل الواحد.