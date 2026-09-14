تعديلات سعودية تؤدي اﻟﻰ تأجيل اجتماع صلالة

وكان من شأن الاجتماع أن يشكل اختراقا يخفف حدة الأزمة في الممر الحيوي، لكن هذا المسار اصطدم بتعديلات سعودية على المقترح العُماني-الإيراني، كشف النقاب عنها الصحفي في "أكسيوس" رافيد نقلا عن مسؤول خليجي.وكتب رافيد على منصة "X" : أبلغني مسؤول من دول أن قدمت تعديلات على المقترح - الإيراني بشأن ، معربة عن مخاوف من أن الصياغة المقترحة قد ترسخ فعليا وضعا جديدا في المضيق، وهو ما سيكون غير مقبول بالنسبة لها أو لدول الأخرى".وكان من المقرر أن يشهد الاجتماع، الذي العماني تأجيله، عرض التفاهمات التي توصلت إليها وسلطنة عُمان بشأن مسار بحري جديد في مضيق هرمز، حيث تنص الترتيبات المقترحة على دخول السفن إلى المضيق عبر المياه الإقليمية الإيرانية وخروجها بشكل رئيسي عبر المياه العمانية. وتشير تقارير إلى أن أعلنت مقاطعتها للاجتماع، فيما لم يتأكد حضور دول خليجية أخرى حتى ساعة الإعلان عن التأجيل.يذكر أن وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي بتوجيه ضربات إلى أهداف في إيران، لترد بضرب وقواعد أمريكية في الشرق الأوسط.وفي منتصف حزيران، وقعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددا. وبقي النزاع حتى الآن دون تسوية.وبسبب تصاعد النزاع، توقفت توقفا شبه كلي الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يعد ممرا رئيسيا لإمدادات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم.