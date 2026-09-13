ألمانيا.. هاكرز يسربون معلومات حول ضعف برلين أمام المسيرات

وأفادت صحيفة " " الألمانية بأنه جاء في إحدى الوثائق السرية المسربة لهيئة الطيران في وبراندنبورغ المؤرخة في 2025 أن الطائرات المسيرة يمكن أن تحمل أجساما خطيرة إلى المنطقة الأمنية المحمية "في أي لحظة".وكانت إذاعة RBB الألمانية قد ذكرت يوم 4 سبتمبر أن مجموعة Rhysida للهاكرز نشرت نحو 1.4 مليون ملف مسروق من شبكات مجلس شيوخ برلين بعد رفض السلطات المحلية دفع الكفالة المالية بحجم مليوني يورو.وأوضحت صحيفة "بيلد" أن الوثائق المسربة لم تتضمن البيانات الشخصية للموظفين في أجهزة السلطة في العاصمة فحسب، بل أيضا وثائق متعلقة بالمنشآت الدفاعية الألمانية والقوات المسلحة.