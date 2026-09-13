عُمان تعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة

أعلنت عُمان، مساء الأحد، عن تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة.

وقال وزير خارجية ، "تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة حرصا على تحقيق التوافق". وأضاف "نؤكد التزامنا بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة". وكان من المقرر عقد اجتماع يوم غد الاثنين في ، بين ودول خليجية لبحث أمن الملاحة في ، وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.

