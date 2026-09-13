ترامب يتحدث عن انتخابات فنزويلا: ستجري عندما تكون مستعدة

وقال للصحفيين في نادي الغولف الخاص به في إيرلندا، ردا على استفسار حول التوقيت المتوقع لإجراء الانتخابات في فنزويلا: "ستجري عندما يكونون مستعدين لذلك".وكان ترامب قد صرح سابقا بأن ستتولى "الإدارة المؤقتة" لشؤون فنزويلا، مشيرا إلى أن قد تستمر في الإشراف على لسنوات، لا سيما في ما يتعلق بتوسيع بنية النفط التحتية.وأضاف وفق صحيفة " تايمز": "الوقت وحده كفيل بإخبارنا إلى متى ستواصل الولايات المتحدة ممارسة سيطرتها على فنزويلا".ونفذت القوات الأمريكية في الثالث من يناير 2026 عملية عسكرية واسعة النطاق في فنزويلا، وأعلنت السلطات الأمريكية اعتقال الرئيس وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، بدعوى صلتهما المزعومة بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات".